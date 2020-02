PSG - Marquinhos envoie un message à ses coéquipiers

Juste après le coup sifflet de ce match spectaculaire (4-4) entre Amiens et le PSG, Marquinhos a réagi, à chaud, au micro de Canal+. Le défenseur brésilien, entré à la mi-temps à la place de son compatriote Thiago Silva, a évoqué ce match spécial pour les Parisiens. "Ce qu'il faut retenir ? Il y a beaucoup de leçons. Il faut très bien démarrer un match car si on ne commence pas à 100% on peut se compliquer une situation. Après il faut faire plus d'efforts pour revenir. On ne commence pas très bien, on arrive à revenir au score et un peu de relâchement à la fin, on est pas très attentif et on se fait prendre sur le but..." explique Marquinhos.

Le Brésilien de 25 ans envoie ensuite un message à ses troupes : il ne veut pas voir la même chose mardi. "Les matchs avant la LDC sont très difficiles. On a un match très important qui arrive. Le match avant est toujours difficile, c'était une équipe très courageuse, très très efficace et ça nous a compliqué le match. Des fois, on croise des équipes qui ne sont pas autant efficaces. Amiens nous a mis en difficulté. Place à la Ligue des Champions maintenant. Et il faudra être meilleur que ça".