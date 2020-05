PSG - Marquinhos est rentré au Brésil

A l'annonce du confinement en France, Thiago Silva et Neymar avaient préféré rentrer dans leur pays d'origine, au Brésil. Le défenseur central brésilien Marquinhos, quant à lui, avait pris la décision de rester. Un choix justifié par son épouse qui déclarait à l'époque : "on avait l'option d'aller au Brésil. Mais on s'est demandés si c'était la meilleure option ou pas. Comme on était déjà ensemble, on a décidé de s'enfermer et de ne plus voir personne d'autre". Les mesures sanitaires désormais assouplies, le joueur parisien de 26 ans en a profité pour aller se ressourcer dans l’Etat de São Paulo, à Caraguatatuba, selon les informations dévoilées par Le Parisien.

Pourtant, la situation sanitaire ne cesse de s'aggraver au Brésil. Le coronavirus se propage et le pays a enregistré plus d'un millier de mort lors des 24 dernières heures, atteignant un bilan total de 17 971 décès depuis le début de la crise. De son côté Marquinhos, devrait être attendu à Paris dès la mi-juin dans le cadre de la reprise pour préparer un éventuel quart de finale de Ligue des Champions espéré en août.