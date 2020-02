PSG - Marquinhos évoque la fête d'anniversaire des Parisiens

Ces dernières heures, une nouvelle polémique est née du côté du Paris SG suite à la diffusion de vidéos d'une fête d'anniversaire lors de laquelle plusieurs joueurs parisiens apparaissaient particulièrement joyeux. Le timing de cette soirée est mal passé puisqu'elle a eu lieu quelques heures seulement après le revers face au Borussia Dortmund (2-1) en Ligue des Champions. Présent en conférence de presse ce samedi, Marquinhos a tenu à dédramatiser. Le défenseur parisien comprend les réactions mais a tenu à rappeler que les joueurs étaient avant tout des hommes.

"Je pense que c'est vrai, c'était une erreur d'avoir des images diffusées comme ça. On était tous d'accord et conscients de ça. Mais c'était un anniversaire qui était prévu avant le match, ce n'est pas une question de résultat. Il faut surtout dire à nos supporters que ce n'était pas un manque de respect. Seulement un petit moment où un essaie de penser à d'autres choses. On est vraiment visés 24h/24h, même lors d'un petit moment qu'on essaie de passer ensemble. Peut être que des gens ont filmé mais pas pour nous faire mal. C'est notre vie de joueur, il faut faire attention car des gens vivent pour le club, font des kilomètres pour le club, quand on perd ils sont vraiment très déçus. Cela a été le cas aussi avec nous, on était très déçus, tristes. Deux jours après on a fêté l'anniversaire de trois joueurs mais pas par manque de respect. On essayait de passer un moment ensemble. On a essayé d'oublier le foot et de passer un bon moment" a expliqué le Brésilien.