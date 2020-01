PSG - Marquinhos justifie sa prolongation de contrat

En début de soirée, le Paris Saint-Germain a annoncé la prolongation de contrat de Marquinhos (25 ans) jusqu'au 30 juin 2024. Sur le site officiel des Rouge-et-Bleu, le défenseur central ou milieu de terrain défensif brésilien a justifié cette extension de bail, qui coule de source pour des raisons sportives et familiales.

"La ville de Paris et le PSG me donnent tous les arguments pour que je reste ici et pour que je prolonge mon contrat. C'est un club ambitieux, qui veut encore créer de bonnes choses et marquer l'histoire du football. Après il y a le côté vie, le côté familial. Ma famille est vraiment très bien ici. Je me sens vraiment à la maison. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Il n'y avait pas d'autre choix, il y a juste à continuer à vivre cette belle histoire ensemble", a expliqué l'Auriverde aux médias de son club.