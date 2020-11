PSG - Marquinhos prend la défense de Thomas Tuchel

Le PSG a décidément beaucoup de mal dans cette Ligue des Champions. Avec seulement 3 points en 3 journées et deux défaites, dont le revers face à Leipzig ce soir (1-2, résumé et notes), les Parisiens n'auront pas le droit à l'erreur pour les matchs retours de la phase de poule. Mais si l'équipe parisienne peine à réaliser de grands matchs, Marquinhos, le capitaine, refuse d'incriminer Thomas Tuchel, bien au contraire.

"On sait comment est le foot. C'est le coach qui a fait la meilleure saison de l'histoire et après la saison suivante ça parle de l'avenir du coach... Le football n'a pas de patience pour moi, pour le coach, pour tout le monde. Il faut qu'on se concentre sur les vraies choses. Lui c'est notre coach au PSG. S'il faut lui laisser le temps ? Il ne faut pas lui laisser le temps mais on n'a pas trop le temps en football. On voit qu'on a besoin de faire des choses mieux, on a confiance en notre coach, il faut qu'on travaille pour s'améliorer. Si les choses ne vont pas, ce n'est pas que la faute du coach" a-t-il déclaré sur RMC.