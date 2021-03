PSG - Marquinhos révèle que les joueurs ont accepté de baisser leur salaire

Le football français traverse une crise économique sans précédent depuis près d'un an. Entre l'abandon des droits télévisuels de la part de Mediapro et l'absence de recettes liées à la billetterie, les clubs de l'Hexagone souffrent. Du côté du Paris Saint-Germain, on avait opté pour une baisse des salaires des joueurs durant le premier confinement et Marquinhos a révélé que les Parisiens avaient accepté une nouvelle fois de réduire temporairement leurs émoluments.

"Oui, ça a été fait. Au niveau des contrats, au niveau des salaires, nous on connaît toutes les lois françaises qui sont mises en place pour ça. Personne ne l'a dit mais ça a été fait, ça a été mis en place" a déclaré le capitaine du PSG sur RTL. Interrogé sur les détails de cette effort financier, le défenseur de 26 ans a répondu ne pas vouloir "rentrer dans les détails".