PSG - Marquinhos revient sur la stratégie des Parisiens face à Manchester United

Le Paris Saint-Germain s'est imposé (1-3) face à Manchester United. Les Parisiens prennent trois points sur la pelouse d'Old Trafford et ont maintenant leur destin entre leurs mains. À la fin de la rencontre, Marquinhos s'est présenté au micro de RMC Sports et le Brésilien a souligné la bonne performance de son équipe.

"Celle-là fait du bien pour la confiance. On est dans la compétition et très heureux. Il fallait prendre trois points ici, c’était très important. Je suis content de la performance de l’équipe, on a joué avec courage et personnalité. On a eu des bons moments, d’autres plus compliqués. Ça c’est un match de foot, surtout contre une aussi grande équipe. On savait que les petits détails et la stratégie allaient faire la différence. On a pris plus de risques après la pause. Heureusement, ils n’ont pas marqué sur leurs occasions, alors que nous oui. C’est le foot et on est très heureux ce soir" a déclaré le capitaine du PSG.