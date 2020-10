PSG - Marquinhos revient sur la victoire du PSG face à Dijon

Après la victoire du PSG face à Dijon (4-0), le capitaine parisien Marquinhos (26 ans) est revenu sur la prestation collective de son équipe en conférence de presse. "Ce n’est pas notre meilleur match, mais l’important c’était de gagner, même si c’était Dijon (…) Le plus important c’était de renouer avec la victoire. Il fallait s’imposer à la maison. La saison n’est pas facile. On va enchaîner beaucoup de matches. C’est bien, l’équipe a tourné et il y a eu beaucoup de changements. On est restés compétitifs et c’est la meilleure manière de préparer le match de mercredi".

Ligue 1 - 8e Journée Paris 4 - 02 - 0 Dijon M. Kean 3'

M. Kean 23'

K. Mbappe Lottin 82'

K. Mbappe Lottin 88'



Le Brésilien est également revenu sur son positionnement au milieu de terrain, tandis que Danilo a été positionné en défense centrale. "J’étais prévenu cette semaine que Danilo allait jouer en défense centrale. On est là pour servir l’équipe. Même si ce n’était pas nos postes de prédilection, on a respecté les consignes du coach". a-t-il confié après le match.