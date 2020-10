PSG - Marquinhos salue la forme actuelle de Neymar

Auteur d'un début de saison plutôt solide (3 matchs, 2 buts, 1 passe décisive), Neymar semble bien loin des rumeurs de transferts à Barcelone ou des scandales sur ses vacances à Ibiza. Le numéro 10 du PSG est plus que jamais investi sur sa saison avec le Paris Saint-Germain. Présent en conférence de presse avec la sélection brésilienne, Marquinhos a tenu à souligner la forme actuelle de son partenaire de club et de sélection.

"Neymar est vraiment dans un moment extraordinaire de sa carrière. Il a été un joueur primordial pour atteindre la finale de Ligue des Champions. Et dans les premières journées de Ligue 1, il a été très bon. Il a réussi à maintenir le même niveau qu’il a eu durant la Ligue des Champions, et c’est très important. C’est très important qu’il soit heureux, il grandit et évolue. Ça me rend vraiment heureux de le voir comme ça" a déclaré le défenseur brésilien.