PSG - Marquinhos se contente du nul face à Lille

Après le match nul face au LOSC (0-0), le capitaine du PSG Marquinhos (26 ans) s'est montré plutôt satisfait du point du match nul ramené de Lille par son équipe dimanche soir, au micro de Téléfoot.

"C'était une bonne équipe de Lille, qui a montré ses qualités. Ils ont joué bas et ça contre vite. On a su contrôler le match mais on aurait pu être plus dangereux. Il fallait être bien organisés. C'est un point important pour nous, même si on recherche toujours la victoire. Il nous a manqué un petit but pour que la soirée soit parfaite", a confié le Brésilien.