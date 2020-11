PSG - Marquinhos se voit finir sa carrière à Paris

Depuis le départ de Thiago Silva (36 ans) l'été dernier, Marquinhos (26 ans) est devenu le capitaine du Paris Saint-Germain. Leader incontesté, très solide défenseur, il rassure au sein du club de la capitale. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le PSG, l'international brésilien (48 sélections) se sent très heureux à Paris et affiche ses ambitions sur le site officiel du PSG.

"Toute ma carrière à Paris ? Oui je pense. On sait que dans le football ça va vite, ça dépend de beaucoup de circonstances, mais pour l’instant je pense rester au PSG pour le maximum de temps possible dans ma carrière. J’ai mes responsabilités ici. J’ai réussi à avoir mes objectifs que je voulais personnellement et collectivement. Mes ambitions sont de remporter un maximum pour cette équipe et le club", a confié l'Auriverde.