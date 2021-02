PSG - Mauricio Pochettino : "Neymar est dans les temps" (compte-rendu)

Défait face à l'AS Monaco dimanche soir (0-2), le Paris Saint-Germain, troisième du classement (54 points), sera dans l'obligation de s'imposer sur la pelouse du Dijon FCO, lanterne rouge (15 points), samedi après-midi (17 heures, Stade Gaston-Gérard). À la veille de cette rencontre, Mauricio Pochettino, l'entraîneur des Rouge-et-Bleu, a fait face à la presse. Extraits choisis.

Le classement du PSG en Ligue 1

"Notre classement, c'est la réalité. C'est le classement. Logiquement nous voulons gagner le championnat et pour cela on doit gagner le plus de matchs pour être devant les autres dans cette course pour le titre".

L'utilisation des jeunes au club

"À Tottenham, Southampton ou à l'Espanyol, j'ai utilisé les jeunes du centre de formation. Il aide à transmettre cette identité du club. Pour le moment, avec le Covid et l'arrêt du championnat U19, c'est difficile de faire des échanges avec les jeunes et le centre de formation. C'est compliqué avec la bulle sanitaire. Mais dans le futur c'est sur que l'on voudra utiliser et travailler avec les jeunes".

Le retour de Neymar

"Neymar suit les protocoles mis en place par le staff médical et la performance. Il était sur le terrain aujourd'hui et s'est entraîné individuellement. Il a effectué quelques exercices, il est dans un bon état d'esprit et est dans les temps fixés pour sa récupération".

Le manque de créativité de son équipe sans Marco Verratti

"Il nous a manqué de la fraîcheur et de la créativité dans les trente derniers mètres contre Monaco. Monaco a fait un très bon match sur le plan défensif, a encore rappelé le technicien parisien. Pour le match de samedi, on va trouver des solutions. On cherchera des alternatives avec les absences de Verratti et Paredes. Les joueurs qui seront sur le terrain seront à la hauteur et on trouvera des solutions".

Le rôle de son fils dans le staff technique

"C'est mon fils mais c'est aussi un membre du staff comme les autres. Le rôle qu'il remplit, c'est dans la préparation physique et en concertation avec nous, le staff médical et le secteur de la performance. Il est comme les autres personnes du staff".

Sa tactique contre le DFCO

"Icardi et Verratti seront absents ce samedi. On s'est entraîné et on a travaillé plusieurs options pour le match contre Dijon. On décidera demain quelle est la meilleure possibilité et la meilleure organisation pour gagner".

Rafinha, titulaire ?

"C'est l'une des options que l’on envisage pour le match de samedi en raison des absences de Verratti ou d’autres joueurs. Il peut démarrer le match. Par rapport aux connaissances que l’on a sur lui, c’est l’une des options que l’on a pour le match de samedi".