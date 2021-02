PSG - Mauricio Pochettino : "Optimiser le temps passé avec les joueurs" (compte-rendu)

Le Paris Saint-Germain se déplacera sur la pelouse du Stade Malherbe Caen, mercredi soir (21 heures, Stade Michel d'Ornano), pour les compte des 32èmes de finale de la Coupe de France. A la veille de cette rencontre, Mauricio Pochettino, l'entraîneur des Rouge-et-Bleu, s'est exprimé en conférence de presse.

Le déplacement à Caen

"Nous voulons être compétitifs dans toutes les rencontres, la première échéance c'est la Coupe contre Caen. En tenant compte des blessures, nous alignerons la meilleure équipe".

Un turnover en Coupe

"Ce qu'on fera c'est mettre les joueurs les plus aptes et les plus performants demain, comme d'habitude".

Un changement du plan de jeu à cause de l'absence d'Angel Di Maria

"Le fait de ne pas avoir Angel pour les prochains matchs ne nous oblige pas à varier ou modifier nos plans non, on trouvera les meilleures solutions. On ne prend jamais les matchs officiels comme des matchs de préparation par rapport aux autres. On doit toujours être performants".

La motivation des joueurs contre Caen

"La motivation est intérieure, personnelle, tous les footballeurs la possèdent en eux. Elle doit toujours être là à chaque fois qu'on enfile le maillot. Notre responsabilité à nous c'est de donner aux joueurs les outils pour performer. On doit donner le meilleur de soi-même indépendamment de l'adversaire à venir".

Qui pour remplacer Angel Di Maria ?

"On va voir pour chaque match. Ce n'est pas une question de choisir une hiérarchir à chaque poste, ce n'est pas des maths, le but est de trouver les meilleures combinaisons, les meilleures animations possible à chaque match".

L'évolution de Marco Verratti

"On dirait qu'on est au club depuis 5 ans et demi. Vous me posez des questions qui seraient valides si j'étais en poste depuis longtemps. Mais en un mois et huit matchs, je n'ai pas encore eu le temps d'entraîner mes joueurs. Ce qu'on essaye de faire pour le moment, c'est d'optimiser le temps passé avec eux et de donner aux joueurs certaines idées de jeu. Pour tout le reste, pour faire évoluer l'équipe dans le jeu, la faire évoluer physiquement, il faut du temps. Du temps et de la répétition, des nouvelles habitudes".

Le peu de temps de jeu offert à Rafinha

"Les décisions sont sportives. Dans le cadre de Rafinha, il faut dire qu'il a eu le Covid quand nous sommes arrivés. On a un effectif important, on doit faire des choix, tous les joueurs ne peuvent pas tous jouer mais ils doivent être prêts pour le moment venu. On sait qu'à un moment donné il aura une opportunité".

La Une de France Football sur Lionel Messi

"On parle d'un magazine qui n'a rien à voir avec le PSG. Quand un joueur parle, il parle avec ses émotions, mais il n'y a aucune polémique ici. À aucun moment nous n'avons manqué de respect à qui que ce soit. À aucun moment nous n'avons fait quoi que ce soit d'incorrect. Après les joueurs peuvent parler de leur côté, ils peuvent dire avec qui ils ont envie de jouer, et c'est valable pour le Barça, pour le Real Madrid ou n'importe quelle équipe. Nous avons un respect total pour tous les autres clubs. Il ne faut pas confondre ce que fait un magazine comme France Football avec ce que nous faisons nous au PSG".