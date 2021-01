PSG - Mauricio Pochettino : "Plus que le trophée, c'est l'honneur, la fierté"

Après seulement trois matchs sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino vient de remporter son premier trophée avec le club de la capitale. L'entraîneur argentin vient de soulever le Trophée des Champions après une victoire 2-1 face au rival historique, l'Olympique de Marseille. Et forcément, au micro de Canal+, l'Hispanique avait le sourire.

"Après dix jours en tant qu'entraîneur, trois matchs joués, et ce match face à notre plus beau rival, c'est très important de gagner. Plus que le trophée c'est l'honneur, la fierté. Gagner ce type de trophée pour nos joueurs, nos supporters, je suis trop content. Petit à petit, l'équipe s'adapte, ça fait peu de jours que je suis là, on a peu de temps pour s'entraîner et mes joueurs méritent ce trophée. Ils méritent la reconnaissance et ils se sont adaptés rapidement à mes exigences" a-t-il déclaré.