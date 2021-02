PSG - Mauricio Pochettino "pas surpris" de la prestation de Kean contre Barcelone

Aligné sur le couloir droit à la place de Pablo Sarabia mardi soir lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions sur la pelouse de Barcelone (1-4), Moise Kean a livré une belle prestation et a même inscrit un but. Une performance qui n'a pas surpris son entraineur Mauricio Pochettino, qui a été interrogé sur le cas de l'Italien en conférence de presse d'avant match contre l'AS Monaco en Ligue 1 dimanche soir (21h).

"Je ne suis pas surpris de sa prestation. Si je dis que je le suis, ça voudrait dire que c'était un pari et ça n'était pas le cas. On connaît le joueur, on sait de quoi il est capable et on est très contents de ce qu'il a fait. On sait qu'il est capable de faire ce qu'il a fait. Et si à la fin, sa prestation n'est pas bonne, ce n'est pas parce que ça nous a surpris ou pas. C'est le football et parfois, ça peut arriver", a déclaré l'Argentin.