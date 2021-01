PSG - Mauricio Pochettino a dirigé son premier entraînement

Ce dimanche, Mauricio Pochettino a dirigé avec l'aide de son fils Sebastian, le premier entrainement de son ère d'entraineur du Paris Saint-Germain. Une séance d'environ 45 minutes, (décalée à 16h45 en raison de son discours de présentation) avec beaucoup d'absents tels que Neymar, Leandro Paredes, Presnel Kimpembe, Juan Bernat, Alessandro Florenzi et Rafinha (testé positif au coronavirus), et trois joueurs qui ont travaillé à part (Danilo, Layvin Kurzawa et Abdou Diallo).

C’est d'ailleurs son fils qui a le plus parlé avec les joueurs durant la séance, alors que Zoumana Camara n'était pas là en compagnie du staff. Mauricio Pochettino, un peu plus en retrait, a surtout surveillé l’entraînement. Il en a néanmoins profité pour donner quelques consignes. "On arrête de rigoler s’il vous plait", a-t-il lâché, avant de plaisanter avec quelques joueurs. "Déjà fatigués?". L'Argentin est attendu ce mercredi pour la reprise du championnat de France, avec le déplacement à Saint-Etienne (21h).