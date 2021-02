PSG - Mauricio Pochettino a le sentiment "de ne pas être protégé" par l'arbitrage

Malgré la qualification en 16es de finale de Coupe de France suite à la victoire à Caen hier (1-0), Mauricio Pochettino a vécu une sale soirée. En effet, l'entraîneur argentin a été contraint de remplacer Neymar de manière précoce, après une blessure aux adducteurs. Après la rencontre, l'Argentin a évoqué les problèmes d'arbitrage durant le match et de manière globale : il estime que les hommes en jaune ne protègent pas les joueurs.

"Non ! Je ne peux pas me plaindre de l’équipe adverse, la seule chose que je peux dire c’est que parfois, durant le match, il y a de la frustration parce qu’il y a le sentiment de ne pas être protégé par l’arbitrage. C’est une sensation que j’ai pendant les matchs que j’ai vécus ici en France au PSG. Mais ce n'est pas une sensation que j'ai par rapport au match d'aujourd'hui, c'est depuis mon arrivée il y a plus d'un mois et quelques matches joués" a déclaré Pochettino en conférence de presse.