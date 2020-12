PSG - Mauricio Pochettino a pris une décision pour le staff médical

L'annonce se fait attendre mais Mauricio Pochettino devrait bel et bien être le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Après le départ de Thomas Tuchel le 24 décembre dernier, l'entraîneur argentin commence à prendre ses marques au club et tranche concernant le staff présent. Ainsi, selon Le Parisien, Zoumana Camara va bel et bien conserver sa place au sein du staff du PSG. En charge des coups de pied arrêtés sous la houlette de Thomas Tuchel, l'ex-défenseur devrait intégrer l'équipe technique de l'ancien des Spurs, composée de trois ou quatre adjoints qui devraient débarquer avec lui.

Concernant le staff médical, Mauricio Pochettino devrait aussi conserver l'équipe mise en place malgré les nombreuses blessures des joueurs ces dernières années. Ainsi, le médecin coordinateur Cristiano Eirale devrait, tout comme Christophe Baudot, continuer l'aventure.