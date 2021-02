PSG - Mauricio Pochettino a vu une bonne réaction après la défaite à Lorient

Trois jours seulement après la défaite à Lorient (2-3), le PSG s'est bien repris face à Nîmes, avec une victoire 3-0. Les Parisiens n'ont pas forcément été flamboyants contre les Crocos mais Mauricio Pochettino, l'entraîneur, a apprécié la réaction de son équipe, comme il l'a confié en conférence de presse.

"La réaction ? Oui, elle a été bonne. Nous étions très déçus après la défaite à Lorient (2-3, le 31 janvier). En première période, nous avons bien répondu. Après la pause, on a levé de pied, on a plus contrôlé. On a pu penser à la prochaine rencontre. On s'améliore peu à peu. Nous devons encore progresser dans les transitions. On cherche le meilleur équilibre" a-t-il déclaré.