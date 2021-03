PSG - Mauricio Pochettino analyse la victoire étriquée à Bordeaux et félicite les remplaçants

Dans la difficulté, le PSG a obtenu une victoire importante sur la pelouse de Bordeaux (1-0), afin de ne pas être distancé au classement. Les Parisiens, qui ont réalisé une bonne première période récompensée par le but de Sarabia, ont été bousculés au retour des vestiaires. S'ils ont tenu bon, Mauricio Pochettino a analysé ce court succès en conférence de presse. "La première période on a dominé et contrôlé. En seconde, on a subi le rythme de Bordeaux. On a souffert mais après 20 minutes on a contrôlé de nouveau en général. Et on a bien défendu même si on a concédé quelques corners. Je suis très content de l'équipe et je n'ai pas vu de baisse physique. La première période a été favorable au PSG. Globalement on a eu le ballon, on est le PSG on veut contrôler le match mais ce n'est pas toujours possible, Bordeaux l'a eu un moment. On a eu la possession contre Monaco mais on a perdu. C'est difficile d'avoir 70 % du temps le ballon mais on a su s'en sortir" explique-t-il. "On sait qu'il nous reste 10 matches. Avec les confrontations directes, on sera champion si on gagne toutes ces rencontres. Je sais qu'il faut être patient pour gagner. On venait à Bordeaux, qui est en difficulté, et on savait que l'on rencontrerait des soucis."

Le technicien argentin est content des remplaçants, dont certains étaient titulaires hier. "Oui je suis content. Ils ont montré ce soir et à Dijon qu'ils étaient importants pour le collectif. Le foot c'est collectif. Je suis très content de ce qu'ils ont fait. Les circonstances font que parfois certains jouent moins mais aujourd'hui on a vu la valeur et le professionnalisme de ces joueurs. Ils font tout pour être prêts le moment venu. Je suis très fier de ces joueurs".