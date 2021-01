PSG - Mauricio Pochettino botte en touche les dossiers Messi et Ramos

Lors d'un entretien sur la Cadena SER, l'entraîneur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino a évoqué le mercato du club de la capitale. L'Argentin n'a pas pu éviter les interrogations concernant les rumeurs envoyant Lionel Messi (33 ans) et Sergio Ramos (34 ans) à Paris.

"Je ne veux pas parler de Lionel Messi, parce que ce que je dirai prendra une dimension énorme. De l’extérieur, on ne voit qu’une petite partie de ce qui se passe vraiment. (...) Sergio Ramos ? J'insiste. Notre responsabilité est énorme lorsque nous parlons de joueurs d'autres clubs. Il faut montrer du respect et ne pas créer de situations qui pourraient être mal interprétées. Il faut avoir une éthique professionnelle et être très stricts", a-t-il lâché.