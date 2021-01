PSG - Mauricio Pochettino en quête des "meilleures solutions" (compte-rendu)

À la veille de ses retrouvailles avec le Parc des Princes, samedi soir (21 heures) lors de la réception du Stade Brestois 29 (J19 L1), Mauricio Pochettino, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, a fait face à la presse en ce vendredi après-midi. Les principales déclarations du technicien argentin sont à retrouver ci-dessous.

L'état physique des joueurs

"Les circonstances actuelles sont les circonstances. Mais je suis très content avec la disponibilité et la bonne volonté que montrent les joueurs. On essaye de récupérer les blessés. On sait qu'on doit s'améliorer dans plein de choses, notamment l'aspect physique".

L'état physique des joueurs (bis)

"On doit s'adapter, analyser et écouter les joueurs et aussi le staff du club pour comprendre et prendre les meilleures stratégies. La capacité d'adaptation est une des choses les plus importantes de l'être humain et nous on doit s'adapter aux joueurs et trouver les meilleures stratégies".

Neymar, toujours forfait

"Il va être évalué ce vendredi pour savoir quand il peut revenir dans le groupe. On en saura plus, et notamment si on peut compter sur lui pour le Trophée des Champions".

Son retour au Parc des Princes

"C'est une soirée spéciale, ça fait presque 20 ans que j'ai disputé mon dernier match avec ce maillot. C'est vrai qu'il nous manquera le public. Ça fait cinq jours qu'on est au club et on a l'impression qu'on est là depuis un an".

L'état de santé de Kylian Mbappé

"On a retrouvé après la trêve quelqu'un avec un très bon état d'esprit, une bonne disponibilité. C'est le meilleur buteur de la Ligue 1. Ce qu'on attend maintenant et ce qu'on espère, c'est qu'il puisse prendre du plaisir et avoir un rendement et une performance qui puisse l'amener à développer ce qu'il peut faire".

La même animation face à Brest qu'à Saint-Etienne ?

"Nous sommes content de la disponibilité des joueurs. Nous savons qu'avec le temps on pourra développer ces animations. Dans les prochains jours, d'autres joueurs seront disponibles et là on verra si on pourra avoir d'autres solutions".

La concurrence entre Moise Kean et Mauro Icardi

"La concurrence est importante, surtout dans un grand club comme Paris. D'avoir des joueurs comme Moise et Mauro, c'est bienvenu et ça aide à améliorer leur performance perspective. Je suis content de la performance de Moise Kean face à Saint-Etienne. Mauro Icardi revient de blessure et on va voir quels choix on va faire".

Le mercato hivernal

"C'est une information qu'on va gérer en interne. Vous pouvez imaginer qu'en cinq jours dans le club, il y a plein de choses à gérer. Celle-ci, c'est une de plus. On réfléchira et on discutera avec Leonardo pour trouver les meilleures solutions".