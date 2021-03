PSG - Mauricio Pochettino juge ses rapports avec Leonardo

À l'occasion d'un entretien accordé à l’AFP, l'entraineur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino a évoqué sa relation avec son directeur sportif, Leonardo. Selon l'Argentin, les deux hommes partagent de bons rapports.

"Avec Leo, nous avons eu d'emblée une bonne entente. Quand on est au PSG, la responsabilité, c'est de gagner chaque match. Inutile qu'il me le dise, c'est dans notre ADN, au staff. Je crois aussi qu'un staff technique a besoin de travail, de temps, il faut que les joueurs s'adaptent à une nouvelle philosophie, et nous à eux", a avoué le technicien du club de la capitale. Pour rappel, le directeur sportif brésilien entretenait des rapports tendus avec le prédécesseur de Pochettino, Thomas Tuchel.