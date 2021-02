PSG - Mauricio Pochettino n'est pas emballé par Rafinha

Libre de tout contrat, Rafinha s'est engagé le 5 octobre dernier au Paris Saint-Germain pour les trois prochaines saisons. Alors qu'il avait réalisé plusieurs prestations intéressantes sous l'ère de Thomas Tuchel, l'hispano-brésilien est mis sur le côté par Mauricio Pochettino et n'est rentré que deux fois en jeu depuis l'arrivée du technicien argentin.

Dans son édition du jour, Le Parisien révèle que l'ancien entraineur de Tottenham ne serait pas convaincu par le milieu de terrain de 28 ans et trouverait qu'il n'apporte pas de plus-value au groupe. Selon le journal, l'entraineur parisien lui préfèrerait des joueurs comme Idrissa Gueye et Ander Herrera qu'il juge plus réguliers dans leurs parcours et ont plus l'habitude d'enchainer les matchs. Cela fait en effet sept ans (2013-2014) que l'international brésilien n'a pas dépassé la barre des 30 matchs disputés lors d'une saison.