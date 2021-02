PSG - Mauricio Pochettino ne veut pas que ses joueurs se cachent derrière les blessés

Le Paris Saint-Germain reçoit ce samedi l'OGC Nice à 17 heures pour la 25ème journée de Ligue 1, seulement trois jours avant un déplacement important à Barcelone pour les 8èmes de finale aller de la Ligue des Champions. Alors que l'infirmerie continue de se remplir et qu'une rencontre importante se prépare dans 72 heures, Mauricio Pochettino croit en son groupe.

"Ce qui est clair, c’est qu’il nous manque deux joueurs importants, on ne peut pas revenir en arrière, mais nous avons un effectif qualifié pour jouer et gagner ces matches. J'ai une confiance absolue en une équipe de 30 joueurs, qui sont au Paris SG pour une raison parce qu'ils ont de grandes qualités, j'ai une totale confiance. On va chercher à gagner encore et toujours, sans chercher d’excuses" a déclaré le technicien argentin.