PSG - Mauricio Pochettino prend la défense de Neymar

Neymar s'est blessé lors de la victoire (0-1) ce mercredi face à Caen en 32ème de finale de Coupe de France. La star parisienne est sortie en cours de match et après une série d'examens, le staff médical du PSG a constaté que le joueur souffrait d'une lésion du long adducteur gauche. Une blessure qui devrait éloigner l'international brésilien des terrains pendant environ quatre semaines et l'empêchera donc de participer au match face au FC Barcelone mardi prochain lors des 8èmes de finale aller de la Ligue des champions. Lors d'un entretien accordé à Onda Cero, Mauricio Pochettino a tenu à défendre son numéro dix contre ceux qui remettent en cause son investissement ou qui juge son style de jeu comme étant provocateur.

"Neymar est fait pour ce genre de matches et c'est pour ça qu'il est très affecté. Neymar est très triste, il avait très envie de revenir à Barcelone, de jouer contre le Barça, il aime beaucoup cette compétition, c'est une grande perte pour nous. L'engagement et la motivation de Neymar sont énormes. Neymar prend du plaisir ballon au pied, c'est comme ça qu'il joue au football, ce n'est pas de la provocation. Il est comme ça aux entraînements aussi. Il aime le football. Son jeu fait que Neymar prend souvent trop de tacles, c'est sa manière de jouer, peut-être que les arbitres devraient avoir plus de bon sens et le protéger un peu plus" a déclaré le technicien argentin.