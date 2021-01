PSG - Mauricio Pochettino prend position dans le dossier Mbappé

Invité de la radio la Cadena SER, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino (47 ans) a clairement pris position dans le dossier Kylian Mbappé (22 ans), convoité par le Real Madrid. "Le club travaille pour prolonger les joueurs importants et Kylian a un potentiel énorme, à 22 ans. Quel entraîneur ne voudrait pas de Kylian Mbappé", a lâché l'Argentin, avant de poursuivre.



"Les informations se croisent d'une manière incroyable et tout est sorti de son contexte. Kylian est content ici. L'autre jour, il a simplement manifesté sa frustration de ne pas avoir marqué. Le club doit l'aider, lui et les autres, pour qu'ils prennent du plaisir (...) On verra ce qui se passe. Il aime être ici", a-t-il conclu. Pour rappel, le numéro 7 du club de la capitale est sous contrat jusqu'en 2022 avec les Parisiens.