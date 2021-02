PSG - Mauricio Pochettino s'exprime sur Rafinha

Arrivé cet été au Paris Saint-Germain, Rafinha (27 ans) a moins de temps de jeu depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc début janvier. Pourtant, le milieu de terrain était séduisant sur la première partie de saison (12 matchs en L1 cette saison), mais n'a quasiment plus joué depuis l'arrivée de l'Argentin (20 minutes disputées). Présent en conférence de presse ce mardi, le technicien du club de la capitale a justifié ses choix concernant le Brésilien.

"Toutes les décisions sont sportives. Dans le cas de Rafa, il a été touché par le Covid quand on est arrivés. On a un effectif qui est important et on prend des décisions. C’est important d’être bien préparé pour le moment venu. Ce sont des décisions sportives, et il aura des opportunités", a assuré Pochettino