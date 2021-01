PSG - Mauricio Pochettino satisfait de la performance des parisiens

Le Paris Saint-Germain s'est largement imposé (4-0) face à Montpellier ce vendredi soir lors de la 21ème journée de Ligue 1. Une rencontre notamment marquée par le carton rouge reçu par Jonas Omlin tôt dans le match (18ème). Interrogé par Téléfoot, Mauricio Pochettino est revenu sur l'adaptation de son équipe qui a dû affronter des Montpelliérains réduits à dix.

"Je suis très content. Au début du match ce fut difficile mais l'expulsion a changé le match et la victoire a été méritée au final. On devait s'adapter aux circonstances. C'est encore un processus d'apprendre à se connaître, trouver le meilleur fonctionnement en tant qu'équipe. On connait la qualité de Kylian. Les équipes et les joueurs ont des formes différentes depuis le début de la saison. Il est encore jeune, mais il n'y avait aucun doute. Je suis content pour lui. Il méritait d'avoir cette joie (…) Pour Keylor Navas, c'était un coup à l'échauffement. Marquinhos a souffert d'une petite gêne à l'adducteur. Je pense que ce ne sera pas trop grave" a rassuré le technicien argentin.