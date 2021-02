PSG - Mauricio Pochettino savoure mais appelle à "la modération"

Pour son premier match de Ligue des Champions à la tête du Paris Saint-Germain, ce mardi soir lors des 8èmes de finale aller de la compétition, Mauricio Pochettino a vu son équipe marcher sur le FC Barcelone (1-4, résumé et notes). Au coup de sifflet final, la satisfaction était évidemment de mise chez l'entraîneur argentin, qui ne souhaite toutefois pas s'enflammer.

"La perfection n'existe pas. Je suis content du résultat, de la prestation, mais il faut de la modération. On sait que dimanche on a un grand match contre Monaco et on va tous être concentrés sur ce match, le championnat va reprendre. C'est vrai qu'on a fait une belle prestation ici, mais on sait qu'il y a un match retour au Parc des Princes", a-t-il rappelé, et d'ajouter : "À chaque match, on cherche à trouver cet équilibre offensif et défensif et je pense qu'on a été bons. Il faut continuer de travailler pour s'améliorer, on est ici depuis 40 jours mais on est déjà content du rendement de l'équipe. On va essayer de continuer à travailler avec les joueurs. On va chercher à trouver la perfection pour atteindre nos objectifs".