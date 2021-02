PSG - Mauricio Pochettino se veut peu rassurant pour Verratti et défend Neymar (compte-rendu)

À la veille de la réception de l'OGC Nice, samedi après-midi (17 heures, Parc des Princes) dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1, Mauricio Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a répondu aux questions de la presse. Bien évidemment, il a été beaucoup question de Neymar, forfait pour les 8èmes de finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone.

Son effectif

"Nous sommes là pour la gestion d'un effectif. les compétitions et les calendrier sont ce qu'ils sont. Malheureusement, en coupe de France, Neymar a été blessé, mais elle aurait pu avoir lieu en Ligue 1, à l'entraînement... Il y a eu la malchance que cela a eu lieu en Coupe".

Sur l'absence de Marco Verratti

"Marco est indisponible pour le match de demain. Il a encore une gène par rapport à la blessure qu'il a subie à la fin du match contre Marseille et on verra pour les prochains jours".

Sur la difficulté de faire la compo pour Nice

"Non, ce n'est pas difficile, nous alignerons la meilleure équipe. Le match de demain est très important, on doit le gagner et à partir de 19 heures samedi soir, on se tournera vers le match de Barcelone".

Une adaptation nécessaire ?

"On peut pas revenir en arrière. Angel Di Maria et Neymar, ce sont deux éléments importants, mais on a un effectif très important, avec de la qualité et on a une pleine confiance dans cet effectif pour trouver les solutions nécessaires".

Neymar de retour au Brésil pour se soigner ?

"On n'a pas encore parlé de Neymar et de son traitement. Son retour au Brésil n'est pas encore sur la table pour le moment".

Marco Verratti en numéro 10 face au Barça ?

"Marco est un joueur qui a une capacité de lecture et interprétation à laquelle il peut donner différentes réponses. C'est un joueur très versatile, qui apporte de la richesse et de la variété dans le jeu de l'équipe".

L'état d'esprit de Neymar après sa blessure

"Oui, j'ai parlé à Neymar. Et il a été clair qu'il était triste et qu'il souffrait à cause de sa blessure et parce qu'il ne pouvait pas aider l'équipe. Pas seulement en Ligue des Champions mais aussi en Ligue 1. On va tout faire pour l'aider à revenir le plus rapidement possible. Et aussi pour que mentalement il puisse être bien. C'est un garçon très fort. on voit quelqu'un de très attachant, qui donne tout pour l'équipe. C'est un plaisir de travailler avec lui et on lui souhaite le rétablissement le plus rapide possible".

L'hygiène de vie de Neymar

"Ce n'est pas juste Neymar qui est blessé. Angel Di Maria aussi est blessé, mais aussi d'autres joueurs d'autres clubs. Il faut arrêter de se focaliser sur quelques joueurs mais sur notre compétitivité. On a joué 9 matches en 40 jours et il y a les circonstances du covid. Le climat et les terrains n'aident pas. Ce sont des choses qui arrivent. il faut trouver la meilleure stratégie pour protéger les joueurs".

L'hygiène de vie de Neymar (bis)

"Neymar est un grand professionnel, c'est un des trois ou cinq meilleurs joueurs du monde. C'est un garçon très professionnel, très investi dans le club, très attaché au club et à ses coéquipiers. Depuis 40 jours, on a la chance de le connaître et voir ses qualités humaines et professionnelles. Parfois, c'est bien d'écouter ce que les entraîneurs disent en conférence de presse sur les joueurs qu'ils connaissent bien et se baser sur des faits et pas des perceptions extérieures".

Neymar de retour au Brésil pour se soigner ? (bis)

"C'est pareil que pour Angel Di Maria ou d'autres joueurs. Le retour au Brésil n'a pas été envisagé par le joueur ou le club".