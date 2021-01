PSG - Mauricio Pochettino sort la carte de l'accident après la défaite à Lorient

Mauricio Pochettino a connu sa première défaite avec le PSG cet après-midi face au FC Lorient (2-3). L'entraîneur argentin, qui s'est donc incliné sur son 6ème match, a jugé que ce revers était un accident. En conférence de presse, le coach a toutefois reproché à ses joueurs de ne pas être à 100% sur cette rencontre. "C'est un accident, comme ça peut arriver dans le football. Si on n'est pas à 100%, ce genre de choses peut arriver. On cherche en permanence à s'améliorer, à travailler. Quand tu perds, tu cherches toujours à savoir pourquoi. Je suis le premier responsable. On a été trop lents dans le jeu, on a donné trop d'options à Lorient. On voulait faire autre chose mais on n'a pas réussi. On va essayer de s’améliorer et d'être meilleurs au prochain match" explique-t-il.

Interrogé sur l'absence de Marco Verratti, qu'il avait titularisé à chaque match, Poche ne veut pas utiliser cette excuse. "Verratti est un joueur important pour nous mais on doit savoir jouer sans certains joueurs. Son absence ne peut pas être une excuse". Les Parisiens ont aussi composé avec les forfaits de Marquinhos et Navas.