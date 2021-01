PSG - Mauricio Pochettino souligne le "bon match" de Kylian Mbappé face à Brest

Le Paris Saint-Germain a dominé (3-0) le Stade Brestois ce samedi lors de la 19ème journée de Ligue 1. Si Kylian Mbappé n'a pas trouvé le chemin des filets, Mauricio Pochettino apprécié la performance de l'international français auteur notamment d'une passe décisive.

"Oui, Mbappé a fait de bonnes choses. Il a eu des occasions, et c'est dommage qu'il n'a pas marqué. Mais, il a fait un bon match. PSG - Marseille ? C'est un match très spécial pour Paris et pour moi aussi. On espère faire un bon match et arriver dans les meilleures conditions pour être compétitif. Et bien évidemment, comme à chaque fois qu'on joue l'OM, il faut gagner" a déclaré le technicien argentin au micro de Canal +.