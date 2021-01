PSG - Mauricio Pochettino veut gagner "avec style"

Au cours d'un entretien accordé aux médias du Paris Saint-Germain, le nouvel entraîneur du club de la capitale Mauricio Pochettino (48 ans) a insisté sur sa volonté de proposer du beau spectacle. “Paris est l’un des plus grands clubs du monde. Dans un club aussi important que le PSG, il n’est pas seulement important de gagner, il faut le faire avec style. Et les joueurs du PSG, qui seront protagonistes, adorent jouer au football et gagner. Ils aiment le jeu, c'est le plus important", a confié l'Argentin.

Joueur du PSG entre 2001 et 2003, Pochettino connait bien la maison et les exigences du club. L'ancien technicien de Tottenham a par ailleurs établi quelques règles pour garantir de bons résultats. "La discipline, c'est le plus important, le respect, l'amitié, non seulement pour les joueurs mais aussi le staff et les gens qui travaillent au club, au centre d'entraînement, au stade, quand on travaille. C'est très important que tous se sentent impliqués dans le projet du club. L'objectif principal du club, c'est d'accomplir ce que les joueurs veulent: ils veulent gagner, remporter des trophées", a-t-il conclu.