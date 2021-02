PSG - Mauro Icardi : "On a eu notre revanche"

Auteur du second but face à l'OM ce soir, Mauro Icardi a amplement participé à la victoire du PSG dans le Classique (2-0). L'Argentin, après la rencontre, n'a pas boudé son plaisir d'avoir pris sa revanche sur les Marseillais, qui avaient battu le PSG à l'aller (0-1).

"C'est une victoire importante dans un derby. On a joué comme une finale, on voulait gagner. On savait que c'était important. En championnat, on avait perdu à domicile, on a eu notre revanche" a-t-il déclaré sur Téléfoot. Icardi est aussi revenu sur son but du dos, un poil chanceux. "C'était un ballon premier poteau, j'ai voulu mettre la tête mais ça m'a touché le dos. On a marqué chacun un but avec Kylian, mais peu importe qui marque".