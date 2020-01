Auteur de 17 buts sur ses 19 premiers matches au PSG, Mauro Icardi s'est hissé au même niveau que Neymar pour ses débuts avec le club de la capitale. Plus généralement, l'Argentin se montre d'une incroyable efficacité avec un but sur quasiment chacun de ses tirs cadrés. Et si Paris avait trouvé l'avant-centre capable de lui faire passer un cap en Ligue des Champions ?