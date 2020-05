PSG - Mauro Icardi dans le Top 5 des plus gros transferts du club

En tout début d'après-midi, le Paris Saint-Germain a officialisé le transfert définitif de Mauro Icardi. Prêté depuis le début de la saison 2019-2020 par l'Inter Milan, l'attaquant argentin de 27 ans a été acheté par le club de la Capitale pour 50 millions d'euros (+ 5 millions d'euros de bonus). Une transaction qui permet à l'international avec l'Albiceleste (8 sélections, 1 but) de faire son entrée dans le top cinq des joueurs les plus chers de l'histoire des Rouge-et-Bleu. En effet, le natif de Rosario occupe la cinquième place des plus gros transferts du PSG derrière Angel Di Maria (63 millions d'euros), Edinson Cavani (64,5 millions d'euros), Kylian Mbappé (145 millions d'euros) et Neymar (222 millions d'euros). Il devance désormais David Luiz (49,5 millions d'euros), Thiago Silva (42 millions d'euros), Javier Pastore (42 millions d'euros), Lucas Moura (40 millions d'euros) et Leandro Paredes (40 millions d'euros).

LE TOP 10 DES PLUS GROS ACHATS DU PSG (HORS BONUS)