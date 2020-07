PSG - Mauro Icardi prend la défense de la Ligue 1

Arrivé il y a maintenant un an à Paris, Mauro Icardi n'a pas tardé à s'adapter au championnat de France, terminant 6e du classement des buteurs au terme de sa première saison (12 buts en 20 matchs). Mais l'attaquant argentin n'en déduit pas pour autant que le football français est faible. "On dit souvent que le PSG gagne facilement et remporte des titres sans forcer, que les autres équipes du championnat sont faibles. Mais ce n'est pas vrai. Il ne faut pas croire ce qu'on raconte sur la Ligue 1", assure Icardi dans une interview à France Football. "Aujourd'hui dans le football, il n'y a pas d'équipes faibles. Bien entendu, si vous avez des joueurs de haut niveau, cela vous apporte un plus. Mais si ces joueurs-là ne courent pas et ne font pas les efforts nécessaires pendant un match, le dernier du championnat peut très bien vous battre."

L'ancien buteur de l'Inter fait ensuite une comparaison avec le football italien. "Là-bas (en Italie, ndlr), c'est beaucoup plus défensif, mais les équipes qui jouent contre le PSG sont habituées à jouer derrière et à nous attendre. Cela ressemble donc finalement beaucoup à ce que j'ai connu en Italie", explique-t-il.