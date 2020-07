PSG - Mauro Icardi vise la finale de la LDC

À un peu plus de deux semaines de PSG - Atalanta en quart de finale de la Ligue des Champions (le 12 août), Mauro Icardi (27 ans) a abordé le tirage au sort du club parisien dans un entretien pour France Football. "Je me suis en effet rendu compte le jour du tirage au sort que de notre côté il n'y avait pas d'équipe qui avait déjà remporté la Ligue des champions. Alors que de l'autre côté, il n'y a pratiquement que des anciens vainqueurs", a-t-il constaté. L'attaquant argentin ne s'est pas enflammé pour autant. Il a affirmé que les trois équipes qui se trouvent dans la partie du tableau du club de la capitale (Atalanta Bergame, Atlético Madrid, Leipzig) "ont toutes la même ambition que le PSG, c'est-à-dire remporter enfin ce titre et changer le cours de l'histoire".

L'ancien capitaine de l'Inter Milan sait que depuis trois ans le PSG n'a jamais dépassé les 8e de finale, mais il a affirmé que les joueurs Parisiens sont "très impliqués" pour changer cela. "On est désormais à trois matches de notre but et tous ensemble on va tout faire pour renverser l'histoire après les épisodes de Barcelone et de Manchester", a-t-il expliqué. "L'objectif du club c'est d'atteindre la finale, et si Dieu le veut de pouvoir enfin lever ce trophée, car c'est la raison pour laquelle le club a investi ces dernières années", a annoncé l'Argentin. Le chemin pour soulever la "Coupe aux grandes oreilles" est encore (très) long pour les Parisiens. La première étape arrive à grands pas et le PSG devra (probablement) se passer de Kylian Mbappé, blessé...