PSG - Mauvaise nouvelle pour Keylor Navas, l'optimisme est de mise pour Thiago Silva

Dans un communiqué médical, rendu public ce jeudi soir, le Paris Saint-Germain a donné des nouvelles de ses joueurs blessés. Keylor Navas, sorti touché hier soir contre l'Atalanta Bergame (1-2, résumé et notes) lors des quarts de finale de la Ligue des Champions, a passé ce jour des examens médicaux complémentaires "qui ont confirmé une lésion du biceps fémoral". Une réévaluation clinique sera faite samedi mais la participation du portier costaricien au match de mardi (Ndlr, demi-finale de la LDC) est incertaine.

Thiago Silva, le défenseur central et capitaine des Rouge-et-Bleu, a lui terminé la rencontre avec "une contracture des ischios jambiers droits dont l’examen clinique et l’IRM confirment une lésion de bas grade et un optimisme pour la participation mardi", explique le club de la capitale. De son côté, Marco Verratti continue son travail quotidien en piscine et sur vélo. Une réévaluation de l'état de santé du milieu de terrain italien sera faite samedi. Enfin, Layvin Kurzawa continue son programme de reprise en salle et sur le terrain.