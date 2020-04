PSG - Maxwell raconte l'affreux souvenir de la remontada

C'est depuis les travées du Nou Camp que Maxwell avait assisté à la remontada du FC Barcelone sur le PSG, le 8 mars 2017 (défaite 4-0 à l'aller, victoire 6-1 au retour). Non convoqué par Unai Emery, le latéral gauche brésilien avait pris place en tribunes au côté de Thiago Motta, blessé. "On regardait, on discutait beaucoup du match", raconte-t-il dans un entretien à L'Equipe. "Ce soir-là, l'expérience aurait pu aider l'équipe. Surtout quand on se souvient de l'arbitrage, si défavorable à Paris, ce qui peut créer de la tension entre les joueurs. Avoir une personne comme Thiago (Motta), par exemple, qui donne de la tranquillité, son expérience aurait été utile. Alors, oui, cela nous a touchés parce qu'on ne pouvait pas aider. Et on en arrive à un match historique, de façon négative pour nous, de façon positive pour Barcelone."

Maxwell, qui place ce souvenir parmi "les plus négatifs en termes sportifs" de sa carrière, avec la défaite 7-1 du Brésil contre l'Allemagne au Mondial 2014, se rappelle de la manière dont il a appris l'élimination du PSG. "On a quitté notre place en tribune à 5-1 pour Barcelone pour éviter la cohue dans les escaliers et le PSG était encore qualifié", explique-t-il. "On avait un peu peur parce qu'on sentait les vagues arriver sur notre but. Quand on est arrivés dans le vestiaire, on a senti la vibration du stade. On a compris."