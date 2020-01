PSG - Maxwell se prononce sur l'avenir de Neymar

Désormais ambassadeur du Paris Saint-Germain au Brésil, Maxwell suit évidemment avec la plus grande attention les performances des Rouge-et-Bleu. Dans un entretien accordé à nos confrères de Téléfoot ce dimanche, l’ancien latéral gauche a évoqué la situation de Neymar (27 ans, 11 buts et 5 passes décisives en 12 matches de Ligue 1 cette saison), qu'il espère bien voir rester le plus longtemps possible dans la Capitale.

"Il est toujours extraordinaire. Je suis content qu’il soit resté. On parle de lui comme on parle de Messi et Cristiano Ronaldo. Il a besoin d‘une base derrière mais je crois qu’il est dans une équipe vraiment équilibrée. J’espère qu’il va maintenir cet équilibre et qu’il va rester longtemps", a indiqué l'Auriverde lors de la célèbre émission dominicale.