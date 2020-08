PSG - Mbappé : 'Quand tu veux être le meilleur, il faut battre les meilleurs' (compte-rendu)

À la veille de la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, programmée dimanche soir (21 heures) à Lisbonne, Kylian Mbappé (21 ans), l'attaquant des Rouge-et-Bleu, était de passage en conférence de presse ce samedi.

Une finale pour rentrer dans l'Histoire

"Demain est une bonne occasion de montrer qu'on est un grand d'Europe. On refera des débats si on gagne. Il faut rester concentrés. J’ai toujours dit que je voulais marquer l’histoire de mon pays. Quand je suis arrivé en 2017, on a connu plusieurs désillusions, ça montre qu’on a pas lâché, que je n’ai pas lâché. C’était ma mission, j’étais venu pour ça. Ce serait un grand accomplissement de gagner cette finale".

Sa journée de demain

"Les heures avant le match, je ne fais rien de spécial, je rigole, je passe des coups de téléphone à mes amis, je regarde des films. Je ne suis peut-être pas le mieux placé pour répondre ! Ce sera une journée normale jusqu'à 19h30...".

Son duel face à Manuel Neuer

"Jouer contre Neuer, un des meilleurs gardiens de l'histoire, ça ajoute de la saveur, comme jouer contre le Bayern. J'ai toujours rêvé de jouer contre les meilleurs. Quand tu veux être le meilleur, il faut battre les meilleurs".

Une finale à huis clos

"C'est spécial de jouer à huis clos mais ça reste la Ligue des Champions. On voit l’intensité des matches, la tension qui règne. C’était un format très spécial, on va s’en souvenir très longtemps. On sait qu’on se souviendra de cette compétition".

Son avis sur le Bayern Munich

"Le Bayern est une grande équipe, mais toutes les équipes ont des failles. On est content de jouer contre une telle équipe, on est pressé d'être demain. C'est une équipe qui n'aime pas dénaturer son jeu".

Les critiques sur Thomas Tuchel

"Les joueurs sont derrière l’entraîneur bien sûr. J’ai entendu pas mal de choses sur l’entraîneur, comme quoi il ne maîtrisait pas son vestiaire, qu’il ne savait pas gérer les stars. Mais il réalise la meilleure saison de l’histoire du club, on a remporté tous les trophées et il a réussi à nous mettre tous dans le bon état d’esprit. Il y a eu des événements des hauts et des bas, comme dans tous les clubs. Mais c’est normal. C’est un très grand entraîneur".