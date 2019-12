PSG - Mbappé, ses choix, la forme des Verts : Tuchel s'exprime

A la veille du déplacement à Saint-Etienne en championnat, Thomas Tuchel s'est présenté ce samedi après-midi en conférence de presse.

Le Paris Saint-Germain visera la passe de cinq dimanche soir, à Geoffroy-Guichard. Leader du championnat, le club de la capitale tentera de profiter de l'inconstance des Verts pour l'emporter, bien que la tâche sera ardue dans le Chaudron, comme l'a souligné Tuchel. "Ils sont très compétitifs à la maison. Il y a une ambiance très forte, un peu comme à Montpellier, je m'attends à ça. Une ambiance difficile. Une équipe très physique, compacte. Ils jouent dans beaucoup de systèmes, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Ce sera un match difficile mais nous sommes en forme et je suis convaincu qu'on est prêts."

Pour s'ajouter à la complexité de ce déplacement, le club de la capitale sera privé de plusieurs joueurs. Tuchel devrait donc avoir moins de choix à faire, bien qu'il préférerait avoir l'embarras du choix au moment de faire sa composition. "Non pas du tout. Six joueurs sont absents. C'était aujourd'hui très facile de choisir le groupe, malheureusement j'aime beaucoup si on a des problèmes pour choisir. C'est nécessaire que tout le monde soit-là mais maintenant c'est une phase facile car l'équipe est dans un bon état d'esprit et joue bien. On a fait deux matchs avec un bon état d'esprit, de la qualité, le défi est de continuer" a-t-il commenté.

L'entraîneur parisien a rajouté qu'il optait pour les choix logiques afin de conserver le bel état de forme actuel. "C'est toujours comme ça, on réfléchit à beaucoup de choses. Avec des joueurs offensifs, il ne faut pas les arrêter s'ils marquent et sont dans une bonne forme. Ce n'est pas le moment pour faire une rotation mais d'un autre côté on veut que tout le monde puisse jouer, que tout le monde soit proche.A la fin c'est nécessaire de trouver des solutions faciles, logiques, claires, peut-être dures, peut-être pas, mais c'est comme ça et nous sommes dans un moment où ils montrent qu'ils sont là. On a beaucoup de joueurs qui ont fait de bonnes performances et pour moi c'est le moment pour maintenir le groupe car c'est fort et c'est à nous de rester dans cet état d'esprit. On doit toujours mériter de jouer."

"Kylian a cette mentalité, il veut toujours jouer et marquer"

Une nouvelle fois, le coach allemand a abordé le cas Kylian Mbappé, lequel a fait couler beaucoup d'encre cette dernière semaine suite à son attitude après son remplacement à Montpellier. "J'ai vraiment l'impression qu'on parle trop de ça car on va toujours trouver des gars déçus quand ils doivent sortir. Kylian a cette mentalité, il veut toujours jouer et marquer. Il veut montrer sa déception a tout le monde. Peut-être que vous avez l'impression que ce n'est pas facile pour moi de gérer mais ce n'est pas comme ça. Le moment à Montpellier n'était pas grave pour moi et j'ai vécu ça avec beaucoup d'autres clubs. Après une minute, cinq minutes c'est possible de parler honnêtement avec lui. Il est intelligent, il peut réfléchir, il a toujours montré une très forte réaction après des moments comme ça. Ce n'était pas un manque de respect ou quoique ce soit. Ce n'était pas facile pour lui mais tout le monde doit accepter que je fais des choix pendant le match" a expliqué Tuchel.

Lors de cette conférence, il a également été question du comportement de Neymar lors des derniers matchs. Après des premiers mois tendus en raison de sa relation électrique avec les supporters, le Brésilien paraît de plus en plus souriant et ses performances sont de plus en plus bonnes, ce dont s'est réjoui son entraîneur. "Je suis très heureux qu'il puisse montrer à tout le monde qu'il est un joueur super important pour nous et qu'il a un grand coeur, qu'il peut faire la différence. L'impact qu'il a eu au dernier match était incroyable, aussi dans le secteur défensif où il a travaillé dur. Tout le monde peut sentir ça, s'attendre à ça et ça a changé. Je suis convaincu qu'il veut continuer comme ça et c'est bien pour tout le monde."