PSG - Mbappé aux JO 2020 : Tuchel évoque le sujet

Déterminé à participer aux Jeux Olympiques de Tokyo à l'été 2020, Kylian Mbappé va devoir convaincre le Paris Saint-Germain. En conférence de presse ce vendredi après-midi, Thomas Tuchel, l'entraîneur des Rouge-et-Bleu, a très brièvement évoqué ce sujet.

"On doit parler de cela. On a en parlé il y a quelques mois. On doit trouver une solution, il doit parler avec Leonardo (Ndlr, le directeur sportif) et le club", a expliqué le technicien allemand devant les médias, et de préciser : "Ce n’est pas un sujet entre lui et moi actuellement".