PSG - Mbappé botte en touche sur sa prolongation

Interrogé en zone mixte après la fessée infligée par le PSG à Saint-Étienne mercredi soir en Coupe de la Ligue (6-1), Kylian Mbappé a été interrogé sur sa possible prolongation de contrat. "Je suis prêt pour l'instant à jouer au foot", a-t-il répondu quand on lui a demandé s'il était prêt à étendre son contrat dans la capitale. "On est en janvier et c'est le départ du sprint final, là où les titres se jouent. Donc je pense que ce n'est pas le moment de faire de vagues. Le club est calme, serein, tout le monde marche dans la même direction, donc parler de choses qui sont extérieures au terrain, ce n'est pas très réaliste ni bénéfique pour l'équipe."