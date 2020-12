PSG - Mbappé dévoile la façon dont il gère son avenir

Lors d'une interview pour Copa 90, Kylian Mbappé (21 ans) a expliqué l'importance de sa famille dans ses choix de carrière. En effet, pas encore prolongé par le Paris Saint-Germain, le numéro 7 du club de la capitale n'a jamais caché son intention de rejoindre le Real Madrid un jour. Mais son avenir ne dépend pas seulement de ses seules envies.

"On a toujours fait les choix ensemble, en famille. Je pense que c’est la meilleure force possible. C’est quelque chose qui m’a emmené et qui m’a permis d’arriver ici. Sans eux, ça ne serait pas possible, parce que parfois vous avez des passages à vide. Quand vous traversez des mauvais moments dans votre carrière, vous pouvez voir quelles personnes sont là pour vous, et mes parents sont toujours là. Sans eux, je ne pense pas que j’aurais tout ce que j’ai à présent. Ils m’ont montré la bonne voie et je suis chanceux d’avoir ces parents", a confié le champion du monde 2018.