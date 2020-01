PSG - Mbappé est lassé d'entendre parler des Quatre Fantastiques

Interrogé au micro de Canal + après le succès du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Monaco (1-4) à l'occasion d'un match en retard de la 15e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé a fait part de son agacement d'entendre constamment parler des quatre de devant (Icardi, Neymar, Di Maria et lui-même). Pour le double buteur de ce mercredi, l'équipe parisienne ne se cantonne pas au quatuor offensif.

"On voulait vraiment montrer qu'on était une bonne équipe. Ça arrive qu'une équipe vienne au Parc et joue bien. Des matches de cette intensité, ça nous fait du bien, ça nous fait progresser. Je pense qu'on parle un peu trop des quatre de devant. J'ai l'impression qu'on joue à quatre dans une équipe de five. On joue à onze. On sait qu'on est de très bons joueurs, mais les histoires des Quatre Fantastiques, ce n'est pas notre truc. Nous, on veut gagner des trophées. On laisse les superlatifs pour les gens de dehors".