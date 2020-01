PSG - Mbappé est le joueur le plus cher du monde !

Dans sa lettre hebdomadaire, l'Observatoire du Football révèle que Kylian Mbappé est actuellement le joueur le plus cher du monde.

Ce mardi matin, le CIES a publié sa 279ème lettre hebdomadaire. A cette occasion, il s'est penché sur les valeurs marchandes des joueurs en ce début d'année 2020. Et selon les calculs effectués, Kylian Mbappé (France et PSG) est estimé à 265 millions d'euros, faisant de lui le joueur à la plus forte valeur marchande. Derrière lui, on retrouve Raheem Sterling (Angleterre et Manchester City) avec 223,7M€, suivi de Mohamed Salah (Egypte et Liverpool) avec 175,1M€, lui-même suivi par Jadon Sancho (Angleterre et Borussia Dormtund) avec 168,9M€. Enfin, le top 5 est complété par un autre attaquant des Reds, Sadio Mané (Sénégal et Liverpool), dont la valeur est estimée à 155,6M€.

Le CIES en a profité pour préciser la plus forte valeur marchande par poste. Au niveau des gardiens buts, il s'agit d'Alisson Becker (Brésil et Liverpool) avec 77M€. Ses coéquipiers Virgil van Dijk (93M€) et Trent Alexander-Arnold (110M€) sont estimés comme les joueurs les plus chers du monde au poste de défenseur central et de latéral. Pour le milieu de terrain, on retrouve de nouveau un joueur de Premier League en la personne de James Maddison (Angleterre et Leicester City) avec 112M€. Enfin, Kylian Mbappé règne au niveau des attaquants - et du monde, donc - avec une valeur de 265 millions d'euros.

Au niveau du top 10 du championnat de France, quatre clubs seulement sont représentés : le Paris Saint-Germain, le LOSC, l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais. Mbappé (265M€), Neymar (100,4M€), Paredes (64,5M€) et Diallo (63M€) représentent le club de la capitale. Les Gones sont présents au nombre de trois avec Dembélé (70,3M€), Depay (65,2M€) et Aouar (63,8M€). Ikoné (76,2M€) et Osimhen (62,9M€) représentent les Dogues tandis que Ben Yedder (66M€) est l'unique monégasque de ce classement.

LE TOP 10 DES JOUEURS A LA PLUS FORTE VALEUR

Mbappé (PSG) 265,2 millions d’euros Sterling (Manchester City) 223,7 M Salah (LIverpool) 175,1 M Sancho (Dortmund) 168,9 M Mané (Liverpool) 155,6 M Kane (Tottenham) 150,5 M Rashford (Manchester United) 134,3 M Messi (Barça) 125,5 M Griezmann (Barça) 123,6 M L.Martinez (Inter Milan) 115,7 M

LE TOP 10 DES JOUEURS A LA PLUS FORTE VALEUR EN LIGUE 1