PSG - Mbappé est revenu sur son clash avec Tuchel

C'est un accroc que le PSG, à un peu plus de deux semaines de son rendez-vous contre Dortmund en Ligue des Champions, aurait préféré s'éviter. Thomas Tuchel et Kylian Mbappé se sont pris le bec samedi, lors du remplacement de ce dernier, et tout le monde ne parle plus que de ça dans la capitale. Le sujet a d'ailleurs été abordé dès le lendemain au sein du groupe parisien, d'après L'Equipe, le jeune attaquant (20 ans) et son entraîneur prenant la parole tour à tour pour revenir sur cet épisode.

Mbappé, au coeur des diatribes depuis deux jours, en a-t-il profité pour s'excuser auprès de son entraîneur ? Probablement. Le fera-t-il publiquement dans les prochaines heures ? C'est moins sûr. Tuchel, lui, sera en conférence de presse en début d'après-midi ce lundi (14h). Et il doit se préparer à de nouvelles questions sur le sujet.